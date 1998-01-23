Дмитрий Джариашвили
№8
Нападающий
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Команда
Энергомаш
Гражданство
Россия
Дата рождения
16 янв. 1998 (23) года
Рост
175
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 19:00
Энергомаш
1(3) : 1(5)
Уфа
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 19:00
был в запасе
Россия. Кубок, 1/16 финала
Энергомаш
1(3)
Уфа
1(5)
был в запасе