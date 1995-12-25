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Олимпиада
Сейду Си
№30
Вратарь
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Команда
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
12 дек. 1995 (25) лет
Рост
192
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
24.05.2019
24 мая 2019
пт
22:05
Ницца
2 : 0
Монако
24.05.2019
24 мая 2019
пт
22:05
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Ницца
2
Монако
0
был в запасе
18.05.2019
18 мая 2019
сб
22:00
Монако
2 : 0
Амьен
18.05.2019
18 мая 2019
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Монако
2
Амьен
0
был в запасе
11.05.2019
11 мая 2019
сб
21:00
Ним
1 : 0
Монако
11.05.2019
11 мая 2019
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Ним
1
Монако
0
был в запасе
05.05.2019
05 мая 2019
вс
18:00
Монако
2 : 3
Сент-Этьен
05.05.2019
05 мая 2019
вс
18:00
минуты: 45' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Монако
2
Сент-Этьен
3
минуты: 45' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
01.05.2019
01 мая 2019
ср
20:00
Ренн
2 : 2
Монако
01.05.2019
01 мая 2019
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Ренн
2
Монако
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
21:00
Страсбур
2 : 1
Монако
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Страсбур
2
Монако
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
18:00
Монако
1 : 2
Ренн
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Монако
1
Ренн
2
был в запасе
28.09.2018
28 сент. 2018
пт
21:45
Сент-Этьен
2 : 0
Монако
28.09.2018
28 сент. 2018
пт
21:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Сент-Этьен
2
Монако
0
был в запасе
25.09.2018
25 сент. 2018
вт
20:00
Монако
0 : 1
Анжер
25.09.2018
25 сент. 2018
вт
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Монако
0
Анжер
1
был в запасе
21.09.2018
21 сент. 2018
пт
21:45
Монако
1 : 1
Ним
21.09.2018
21 сент. 2018
пт
21:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
1
Ним
1
был в запасе
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
21:00
Тулуза
1 : 1
Монако
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Тулуза
1
Монако
1
был в запасе
02.09.2018
02 сент. 2018
вс
22:00
Монако
2 : 3
Марсель
02.09.2018
02 сент. 2018
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Монако
2
Марсель
3
был в запасе
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
18:00
Бордо
2 : 1
Монако
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Бордо
2
Монако
1
был в запасе
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
21:00
Монако
0 : 0
Лилль
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Монако
0
Лилль
0
был в запасе