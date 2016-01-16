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Поль-Андре Герин
№42
Вратарь
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Команда
Газелек
Гражданство
Франция
Дата рождения
26 сент. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2015/2016
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
22:00
Газелек
2 : 2
Реймс
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Газелек
2
Реймс
2
был в запасе
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
19:00
Газелек
2 : 1
Лион
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Газелек
2
Лион
1
был в запасе
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
19:00
Марсель
1 : 1
Газелек
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Марсель
1
Газелек
1
был в запасе
02.12.2015
02 дек. 2015
ср
21:00
Монпелье
0 : 2
Газелек
02.12.2015
02 дек. 2015
ср
21:00
минуты: 41' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Монпелье
0
Газелек
2
минуты: 41' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
22:00
Газелек
1 : 1
Лорьян
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Газелек
1
Лорьян
1
был в запасе