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Олимпиада
Франк Эри
№27
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
26 апр. 1993 (27) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2015/2016
20.02.2016
20 февр. 2016
сб
22:00
Лорьян
4 : 3
Генгам
20.02.2016
20 февр. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Лорьян
4
Генгам
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
06.12.2015
06 дек. 2015
вс
19:00
Бордо
1 : 0
Генгам
06.12.2015
06 дек. 2015
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Бордо
1
Генгам
0
был в запасе
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
22:00
Генгам
2 : 0
Тулуза
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Генгам
2
Тулуза
0
был в запасе
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
22:00
Кан
2 : 1
Генгам
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Кан
2
Генгам
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
22:00
Генгам
2 : 2
Лорьян
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Генгам
2
Лорьян
2
был в запасе
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
21:00
Анжер
0 : 0
Генгам
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Анжер
0
Генгам
0
был в запасе
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
21:00
Генгам
1 : 1
Лилль
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Генгам
1
Лилль
1
был в запасе
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
21:00
Труа
0 : 1
Генгам
73'
73'
73'
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
0
Генгам
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
18:00
Генгам
3 : 3
Монако
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Генгам
3
Монако
3
был в запасе