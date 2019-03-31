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Олимпиада
Али Ндом
№39
Нападающий
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Команда
Реймс
Гражданство
Франция
Дата рождения
30 мая 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2018/2019
2015/2016
31.03.2019
31 марта 2019
вс
16:00
Монако
0 : 1
Кан
39'
39'
39'
31.03.2019
31 марта 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 30 тур
Монако
0
Кан
1
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 30 тур
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
23:00
Реймс
2 : 2
Кан
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Реймс
2
Кан
2
был в запасе
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
22:00
Реймс
2 : 1
Страсбур
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Реймс
2
Страсбур
1
был в запасе
09.12.2018
09 дек. 2018
вс
19:00
Лилль
1 : 1
Реймс
09.12.2018
09 дек. 2018
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Лилль
1
Реймс
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
05.12.2018
05 дек. 2018
ср
21:00
Реймс
0 : 1
Тулуза
05.12.2018
05 дек. 2018
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Реймс
0
Тулуза
1
был в запасе
02.12.2018
02 дек. 2018
вс
19:00
Марсель
0 : 0
Реймс
02.12.2018
02 дек. 2018
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Марсель
0
Реймс
0
был в запасе
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
22:00
Реймс
2 : 1
Генгам
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
22:00
минуты: 87' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Реймс
2
Генгам
1
минуты: 87' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
22:00
Сент-Этьен
2 : 0
Реймс
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Сент-Этьен
2
Реймс
0
был в запасе
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
17:00
Ренн
0 : 2
Реймс
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Ренн
0
Реймс
2
был в запасе
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
21:00
Реймс
1 : 1
Анжер
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Реймс
1
Анжер
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
21:00
Ним
0 : 0
Реймс
90'
90'
90'
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Ним
0
Реймс
0
был в запасе
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
21:00
Реймс
0 : 0
Бордо
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Реймс
0
Бордо
0
был в запасе
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
21:00
Реймс
0 : 0
Дижон
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Реймс
0
Дижон
0
был в запасе
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
21:00
Реймс
0 : 1
Монпелье
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Реймс
0
Монпелье
1
был в запасе
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
21:00
Амьен
4 : 1
Реймс
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Амьен
4
Реймс
1
был в запасе
17.08.2018
17 авг. 2018
пт
21:45
Реймс
1 : 0
Лион
17.08.2018
17 авг. 2018
пт
21:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Реймс
1
Лион
0
был в запасе
11.08.2018
11 авг. 2018
сб
21:00
Ницца
0 : 1
Реймс
11.08.2018
11 авг. 2018
сб
21:00
минуты: 76' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Ницца
0
Реймс
1
минуты: 76' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур