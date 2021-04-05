Пабло Форнальс
№18
Полузащитник
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Команда
Вест Хэм
Гражданство
Испания
Дата рождения
22 февр. 1996 (25) лет
Рост
178
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.04.2021 05 апр. 2021 пн 22:15
Вулверхэмптон
-:-
Вест Хэм
05.04.2021 05 апр. 2021 пн 22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Вулверхэмптон
-
Вест Хэм
-
08.03.2021 08 марта 2021 пн 23:00
Вест Хэм
2 : 0
Лидс
08.03.2021 08 марта 2021 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Вест Хэм
2
Лидс
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 15:30
Манчестер Сити
2 : 1
Вест Хэм
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Манчестер Сити
2
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 15:00
Вест Хэм
2 : 1
Тоттенхэм
72'
72'
72'
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 82'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Вест Хэм
2
Тоттенхэм
1
минуты: 1' - 82' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
15.02.2021 15 февр. 2021 пн 21:00
Вест Хэм
3 : 0
Шеффилд Юнайтед
15.02.2021 15 февр. 2021 пн 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Вест Хэм
3
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 20:30
Фулхэм
0 : 0
Вест Хэм
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Фулхэм
0
Вест Хэм
0
был в запасе
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:15
Астон Вилла
1 : 3
Вест Хэм
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:15
минуты: 84' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Астон Вилла
1
Вест Хэм
3
минуты: 84' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 19:30
Вест Хэм
1 : 3
Ливерпуль
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 19:30
минуты: 1' - 62'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Вест Хэм
1
Ливерпуль
3
минуты: 1' - 62' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
26.01.2021 26 янв. 2021 вт 21:00
Кристал Пэлас
2 : 3
Вест Хэм
26.01.2021 26 янв. 2021 вт 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Кристал Пэлас
2
Вест Хэм
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 21:00
Вест Хэм
2 : 1
Вест Бромвич
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 21:00
минуты: 62' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вест Хэм
2
Вест Бромвич
1
минуты: 62' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 18:00
Вест Хэм
1 : 0
Бернли
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Вест Хэм
1
Бернли
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
01.01.2021 01 янв. 2021 пт 20:30
Эвертон
0 : 1
Вест Хэм
01.01.2021 01 янв. 2021 пт 20:30
минуты: 1' - 73'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Эвертон
0
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 73' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 21:00
Саутгемптон
0 : 0
Вест Хэм
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Саутгемптон
0
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
27.12.2020 27 дек. 2020 вс 17:15
Вест Хэм
2 : 2
Брайтон & Хов
27.12.2020 27 дек. 2020 вс 17:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Вест Хэм
2
Брайтон & Хов
2
был в запасе
21.12.2020 21 дек. 2020 пн 23:00
Челси
3 : 0
Вест Хэм
21.12.2020 21 дек. 2020 пн 23:00
минуты: 1' - 67'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Челси
3
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 67' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
Вест Хэм
1 : 1
Кристал Пэлас
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Вест Хэм
1
Кристал Пэлас
1
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 23:00
Лидс
1 : 2
Вест Хэм
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
1
Вест Хэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 20:30
Вест Хэм
1 : 3
Манчестер Юнайтед
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 20:30
минуты: 1' - 75'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Вест Хэм
1
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 1' - 75' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
30.11.2020 30 нояб. 2020 пн 23:00
Вест Хэм
2 : 1
Астон Вилла
53'
53'
53'
30.11.2020 30 нояб. 2020 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Вест Хэм
2
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 17:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
Вест Хэм
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 76'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 76' / Англия. Премьер-лига, 9 тур