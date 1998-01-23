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Теннис
Олимпиада
Дмитрий Плетнев
№77
Полузащитник
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Команда
Балтика
Гражданство
Россия
Дата рождения
16 янв. 1998 (23) года
Рост
173
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
лига европы плей-офф
Сезон:
2020/2021
2018/2019
2017/2018
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
19:00
Чертаново
-:-
Балтика
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Чертаново
-
Балтика
-
28.03.2021
28 марта 2021
вс
14:00
Енисей
1 : 2
Балтика
28.03.2021
28 марта 2021
вс
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Енисей
1
Балтика
2
был в запасе
24.03.2021
24 марта 2021
ср
20:30
Балтика
1 : 2
Оренбург
24.03.2021
24 марта 2021
ср
20:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Балтика
1
Оренбург
2
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
18:00
Балтика
1 : 0
СКА-Хабаровск
14.03.2021
14 марта 2021
вс
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Балтика
1
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
15:00
Акрон
0 : 2
Балтика
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Акрон
0
Балтика
2
был в запасе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
18:00
Балтика
0 : 0
Торпедо
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0
Торпедо
0
был в запасе
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
18:00
Балтика
0 : 0
Факел
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Балтика
0
Факел
0
был в запасе
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
15:00
Волгарь
0 : 0
Балтика
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Волгарь
0
Балтика
0
был в запасе
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
15:00
Текстильщик
1 : 0
Балтика
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Текстильщик
1
Балтика
0
был в запасе
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
17:00
Алания
5 : 0
Балтика
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
17:00
минуты: 25' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Алания
5
Балтика
0
минуты: 25' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
18:00
Балтика
0 : 1
Нефтехимик
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Балтика
0
Нефтехимик
1
был в запасе
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
19:00
Балтика
3 : 2
Иртыш
13'
13'
13'
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
19:00
13'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Балтика
3
Иртыш
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
12:00
Томь
0 : 1
Балтика
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Томь
0
Балтика
1
был в запасе
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
20:30
Балтика
1 : 2
Чертаново
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
20:30
минуты: 1' - 45'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Балтика
1
Чертаново
2
минуты: 1' - 45' / Россия. ФНЛ, 15 тур