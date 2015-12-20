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Олимпиада
Эрин Пинейру
№15
Полузащитник
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Команда
Сент-Этьен
Гражданство
Кабо-Верде
Дата рождения
15 июля 1997 (23) года
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
16:00
Сент-Этьен
1 : 0
Анжер
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
16:00
минуты: 87' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Сент-Этьен
1
Анжер
0
минуты: 87' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
21:00
Сент-Этьен
2 : 0
Газелек
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Сент-Этьен
2
Газелек
0
был в запасе
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
21:00
Монпелье
1 : 2
Сент-Этьен
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Монпелье
1
Сент-Этьен
2
был в запасе