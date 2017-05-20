Жонатан Корреа
№33
Защитник
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Команда
Ницца
Гражданство
Франция
Дата рождения
13 февр. 1994 (27) лет
Рост
175
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.05.2017 20 мая 2017 сб 22:00
Генгам
1 : 0
Метц
20.05.2017 20 мая 2017 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Генгам
1
Метц
0
был в запасе
06.05.2017 06 мая 2017 сб 21:00
Генгам
4 : 0
Дижон
06.05.2017 06 мая 2017 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Генгам
4
Дижон
0
был в запасе
12.08.2016 12 авг. 2016 пт 21:30
Монако
2 : 2
Генгам
12.08.2016 12 авг. 2016 пт 21:30
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Монако
2
Генгам
2
был в запасе