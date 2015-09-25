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Евро-2020
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Олимпиада
Сирьяк Гарель
№40
Вратарь
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
13 июля 1996 (24) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2015/2016
25.09.2015
25 сент. 2015
пт
21:30
Реймс
1 : 0
Лилль
25.09.2015
25 сент. 2015
пт
21:30
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Реймс
1
Лилль
0
был в запасе
22.09.2015
22 сент. 2015
вт
20:00
Анжер
0 : 0
Реймс
22.09.2015
22 сент. 2015
вт
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
0
Реймс
0
был в запасе
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
21:00
Тулуза
2 : 2
Реймс
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Тулуза
2
Реймс
2
был в запасе
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
21:00
Реймс
4 : 1
Лорьян
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Реймс
4
Лорьян
1
был в запасе