Уэсли Саид
№9
Нападающий
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Команда
Тулуза
Гражданство
Франция
Дата рождения
19 апр. 1995 (25) лет
Рост
171
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 22:00
Лилль
3 : 0
Тулуза
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Лилль
3
Тулуза
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 22:00
Тулуза
0 : 2
Ницца
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Тулуза
0
Ницца
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
08.02.2020 08 февр. 2020 сб 19:30
Марсель
1 : 0
Тулуза
08.02.2020 08 февр. 2020 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Марсель
1
Тулуза
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
05.02.2020 05 февр. 2020 ср 21:00
Тулуза
0 : 1
Страсбур
05.02.2020 05 февр. 2020 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Тулуза
0
Страсбур
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 22:00
Амьен
0 : 0
Тулуза
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Амьен
0
Тулуза
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 17:00
Лион
3 : 0
Тулуза
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Лион
3
Тулуза
0
был в запасе
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 22:00
Тулуза
0 : 1
Реймс
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Тулуза
0
Реймс
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 22:00
Страсбур
4 : 2
Тулуза
50'
50'
50'
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 22:00
50'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Страсбур
4
Тулуза
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
04.12.2019 04 дек. 2019 ср 21:00
Тулуза
1 : 2
Монако
04.12.2019 04 дек. 2019 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Тулуза
1
Монако
2
был в запасе
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 23:00
Тулуза
0 : 2
Марсель
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Тулуза
0
Марсель
2
был в запасе
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 19:00
Монпелье
3 : 0
Тулуза
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Монпелье
3
Тулуза
0
был в запасе
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 21:00
Тулуза
2 : 1
Лилль
14'
14'
14'
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 16'
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
2
Лилль
1
минуты: 1' - 16' / Франция. Лига 1, 10 тур
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 21:00
Тулуза
1 : 3
Бордо
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Тулуза
1
Бордо
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 21:00
Метц
2 : 2
Тулуза
86'
86'
86'
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 21:00
86'
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Метц
2
Тулуза
2
был в запасе
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 20:00
Тулуза
0 : 2
Анжер
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Тулуза
0
Анжер
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 21:00
Ним
1 : 0
Тулуза
43'
43'
43'
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Ним
1
Тулуза
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 18:00
Сент-Этьен
2 : 2
Тулуза
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Сент-Этьен
2
Тулуза
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 21:00
Тулуза
2 : 0
Амьен
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Тулуза
2
Амьен
0
был в запасе
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 21:00
Тулуза
1 : 0
Дижон
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Тулуза
1
Дижон
0
был в запасе