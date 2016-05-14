Диего Ригонато
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
9 марта 1988 (33) года
Рост
175
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.05.2016 14 мая 2016 сб 22:00
Реймс
4 : 1
Лион
34'
34'
34'
14.05.2016 14 мая 2016 сб 22:00
34'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Реймс
4
Лион
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
07.05.2016 07 мая 2016 сб 22:00
Марсель
1 : 0
Реймс
07.05.2016 07 мая 2016 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Марсель
1
Реймс
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 20:00
Реймс
2 : 3
Монпелье
54'
54'
54'
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 20:00
минуты: 45' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Реймс
2
Монпелье
3
минуты: 45' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 21:00
Ренн
3 : 1
Реймс
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Ренн
3
Реймс
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
11.03.2016 11 марта 2016 пт 22:30
Монако
2 : 2
Реймс
80'
80'
80'
11.03.2016 11 марта 2016 пт 22:30
80'
минуты: 1' - 85'
Франция. Лига 1, 30 тур
Монако
2
Реймс
2
минуты: 1' - 85' / Франция. Лига 1, 30 тур
05.03.2016 05 марта 2016 сб 22:00
Лилль
2 : 0
Реймс
6'
6'
6'
05.03.2016 05 марта 2016 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Лилль
2
Реймс
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
27.02.2016 27 февр. 2016 сб 22:00
Реймс
4 : 1
Бордо
27.02.2016 27 февр. 2016 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Реймс
4
Бордо
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
13.02.2016 13 февр. 2016 сб 22:00
Реймс
0 : 1
Бастия
90'
90'
90'
13.02.2016 13 февр. 2016 сб 22:00
минуты: 45' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Реймс
0
Бастия
1
минуты: 45' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
06.02.2016 06 февр. 2016 сб 22:00
Кан
0 : 2
Реймс
06.02.2016 06 февр. 2016 сб 22:00
минуты: 74' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Кан
0
Реймс
2
минуты: 74' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
03.02.2016 03 февр. 2016 ср 21:00
Реймс
2 : 1
Анжер
03.02.2016 03 февр. 2016 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Реймс
2
Анжер
1
был в запасе
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 22:00
Лорьян
2 : 0
Реймс
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Лорьян
2
Реймс
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
24.01.2016 24 янв. 2016 вс 19:00
Реймс
1 : 1
Сент-Этьен
77'
77'
77'
24.01.2016 24 янв. 2016 вс 19:00
минуты: 32' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Реймс
1
Сент-Этьен
1
минуты: 32' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 22:00
Газелек
2 : 2
Реймс
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Газелек
2
Реймс
2
был в запасе
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 22:00
Реймс
1 : 3
Тулуза
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 22:00
минуты: 1' - 62'
Франция. Лига 1, 20 тур
Реймс
1
Тулуза
3
минуты: 1' - 62' / Франция. Лига 1, 20 тур
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 22:00
Бастия
2 : 0
Реймс
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 22:00
минуты: 1' - 72'
Франция. Лига 1, 19 тур
Бастия
2
Реймс
0
минуты: 1' - 72' / Франция. Лига 1, 19 тур
12.12.2015 12 дек. 2015 сб 18:00
Реймс
1 : 1
Ницца
78'
78'
78'
12.12.2015 12 дек. 2015 сб 18:00
78'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Реймс
1
Ницца
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 22:00
Реймс
1 : 1
Труа
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Реймс
1
Труа
1
был в запасе
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 22:00
Реймс
2 : 2
Ренн
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 22:00
минуты: 1' - 63'
Франция. Лига 1, 15 тур
Реймс
2
Ренн
2
минуты: 1' - 63' / Франция. Лига 1, 15 тур
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 22:00
Монпелье
3 : 1
Реймс
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Монпелье
3
Реймс
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 22:00
Реймс
1 : 2
Газелек
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 22:00
минуты: 1' - 73'
Франция. Лига 1, 13 тур
Реймс
1
Газелек
2
минуты: 1' - 73' / Франция. Лига 1, 13 тур