Агостино Камильяно
№13
Защитник
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Команда
Юве Стабиа
Гражданство
Италия
Дата рождения
11 июля 1994 (26) лет
Рост
187
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.12.2018 04 дек. 2018 вт 17:00
Беневенто
1 : 0
Циттаделла
04.12.2018 04 дек. 2018 вт 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Кубок, 1/16 финала
Беневенто
1
Циттаделла
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Кубок, 1/16 финала