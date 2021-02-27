Игорь Парадин
№45
Защитник
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Команда
Чайка
Гражданство
Россия
Дата рождения
10 сент. 1998 (22) года
Рост
176
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 15:00
Чайка
-:-
Шинник
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чайка
-
Шинник
-
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 15:00
Волгарь
2 : 1
Чайка
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Волгарь
2
Чайка
1
был в запасе