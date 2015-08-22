Ком Касанова
№33
Полузащитник
Подписаться
Команда
Газелек
Гражданство
Франция
Дата рождения
15 сент. 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 21:00
Газелек
0 : 2
Анжер
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Газелек
0
Анжер
2
был в запасе
08.08.2015 08 авг. 2015 сб 22:00
Труа
0 : 0
Газелек
08.08.2015 08 авг. 2015 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Труа
0
Газелек
0
был в запасе