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Олимпиада
Марлон Фрай
№24
Полузащитник
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Команда
Кайзерслаутерн
Гражданство
Германия
Дата рождения
24 марта 1996 (25) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2017/2018
2015/2016
05.05.2018
05 мая 2018
сб
16:30
Вердер
0 : 0
Байер
05.05.2018
05 мая 2018
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Вердер
0
Байер
0
был в запасе
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
19:30
Байер
0 : 1
Штутгарт
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Байер
0
Штутгарт
1
был в запасе
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
19:30
Боруссия
4 : 0
Байер
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Боруссия
4
Байер
0
был в запасе
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
16:30
Байер
4 : 1
Айнтрахт
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Байер
4
Айнтрахт
1
был в запасе
31.03.2018
31 марта 2018
сб
16:30
Байер
0 : 0
Аугсбург
31.03.2018
31 марта 2018
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Байер
0
Аугсбург
0
был в запасе
18.03.2018
18 марта 2018
вс
17:30
Кельн
2 : 0
Байер
18.03.2018
18 марта 2018
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Кельн
2
Байер
0
был в запасе
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
17:30
Байер
0 : 2
Шальке-04
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Байер
0
Шальке-04
2
был в запасе
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
17:30
Гамбург
1 : 2
Байер
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Гамбург
1
Байер
2
был в запасе
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
17:30
Айнтрахт
0 : 1
Байер
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
0
Байер
1
был в запасе