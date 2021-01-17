Ионуц Раду
№97
Вратарь
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Команда
Интер
Гражданство
Румыния
Дата рождения
28 мая 1997 (23) года
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 22:45
Интер
-:-
Ювентус
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Интер
-
Ювентус
-
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 14:30
Рома
2 : 2
Интер
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Рома
2
Интер
2
был в запасе
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
Сампдория
2 : 1
Интер
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Сампдория
2
Интер
1
был в запасе
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 14:30
Интер
6 : 2
Кротоне
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Интер
6
Кротоне
2
был в запасе
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 20:30
Верона
1 : 2
Интер
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Верона
1
Интер
2
был в запасе
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
Интер
2 : 1
Специя
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
2
Специя
1
был в запасе
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:45
Интер
1 : 0
Наполи
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Интер
1
Наполи
0
был в запасе
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 14:30
Кальяри
1 : 3
Интер
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1
Интер
3
был в запасе
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 17:00
Сассуоло
0 : 3
Интер
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
0
Интер
3
был в запасе
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 17:00
Интер
4 : 2
Торино
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
4
Торино
2
был в запасе
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 17:00
Аталанта
1 : 1
Интер
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Аталанта
1
Интер
1
был в запасе
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 20:00
Интер
2 : 2
Парма
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Интер
2
Парма
2
был в запасе
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:00
Лацио
1 : 1
Интер
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Лацио
1
Интер
1
был в запасе
30.09.2020 30 сент. 2020 ср 19:00
Беневенто
2 : 5
Интер
30.09.2020 30 сент. 2020 ср 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Беневенто
2
Интер
5
был в запасе
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 21:45
Интер
4 : 3
Фиорентина
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Интер
4
Фиорентина
3
был в запасе