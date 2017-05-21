Адерлан Сантос
№33
Защитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
9 апр. 1989 (31) год
Рост
193
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.05.2017 21 мая 2017 вс 17:45
Валенсия
1 : 3
Вильярреал
21.05.2017 21 мая 2017 вс 17:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Валенсия
1
Вильярреал
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
13.05.2017 13 мая 2017 сб 17:00
Эспаньол
0 : 1
Валенсия
13.05.2017 13 мая 2017 сб 17:00
минуты: 45' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Эспаньол
0
Валенсия
1
минуты: 45' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
07.05.2017 07 мая 2017 вс 17:15
Валенсия
4 : 1
Осасуна
07.05.2017 07 мая 2017 вс 17:15
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Валенсия
4
Осасуна
1
был в запасе
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 17:15
Реал
2 : 1
Валенсия
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 17:15
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Реал
2
Валенсия
1
был в запасе
26.04.2017 26 апр. 2017 ср 21:30
Валенсия
2 : 3
Реал Сосьедад
26.04.2017 26 апр. 2017 ср 21:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Валенсия
2
Реал Сосьедад
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 14:00
Малага
2 : 0
Валенсия
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 14:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Малага
2
Валенсия
0
был в запасе
16.04.2017 16 апр. 2017 вс 17:15
Валенсия
0 : 0
Севилья
16.04.2017 16 апр. 2017 вс 17:15
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Валенсия
0
Севилья
0
был в запасе
02.04.2017 02 апр. 2017 вс 19:30
Валенсия
3 : 0
Депортиво
02.04.2017 02 апр. 2017 вс 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Валенсия
3
Депортиво
0
был в запасе
28.02.2017 28 февр. 2017 вт 23:30
Валенсия
1 : 0
Леганес
28.02.2017 28 февр. 2017 вт 23:30
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Валенсия
1
Леганес
0
был в запасе
11.02.2017 11 февр. 2017 сб 15:00
Бетис
0 : 0
Валенсия
11.02.2017 11 февр. 2017 сб 15:00
минуты: 1' - 57'
Испания. Примера, 22 тур
Бетис
0
Валенсия
0
минуты: 1' - 57' / Испания. Примера, 22 тур
04.02.2017 04 февр. 2017 сб 22:45
Валенсия
0 : 4
Эйбар
04.02.2017 04 февр. 2017 сб 22:45
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Валенсия
0
Эйбар
4
был в запасе
30.01.2017 30 янв. 2017 пн 22:45
Лас-Пальмас
3 : 1
Валенсия
30.01.2017 30 янв. 2017 пн 22:45
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Лас-Пальмас
3
Валенсия
1
был в запасе
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 22:45
Вильярреал
0 : 2
Валенсия
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 22:45
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Вильярреал
0
Валенсия
2
был в запасе
15.01.2017 15 янв. 2017 вс 14:00
Валенсия
2 : 1
Эспаньол
15.01.2017 15 янв. 2017 вс 14:00
минуты: 1' - 89'
Испания. Примера, 18 тур
Валенсия
2
Эспаньол
1
минуты: 1' - 89' / Испания. Примера, 18 тур
09.01.2017 09 янв. 2017 пн 22:45
Осасуна
3 : 3
Валенсия
09.01.2017 09 янв. 2017 пн 22:45
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Осасуна
3
Валенсия
3
был в запасе
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 18:15
Реал Сосьедад
3 : 2
Валенсия
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Реал Сосьедад
3
Валенсия
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
04.12.2016 04 дек. 2016 вс 22:45
Валенсия
2 : 2
Малага
04.12.2016 04 дек. 2016 вс 22:45
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
2
Малага
2
был в запасе
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 22:45
Севилья
2 : 1
Валенсия
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 22:45
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
2
Валенсия
1
был в запасе
06.11.2016 06 нояб. 2016 вс 18:15
Сельта
2 : 1
Валенсия
06.11.2016 06 нояб. 2016 вс 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Сельта
2
Валенсия
1
был в запасе
31.10.2016 31 окт. 2016 пн 22:45
Депортиво
1 : 1
Валенсия
31.10.2016 31 окт. 2016 пн 22:45
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Депортиво
1
Валенсия
1
был в запасе