Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Ивица Олич
Квинси Промес
Александр Соболев
Лионель Месси
Златан Ибрагимович
Лука Модрич
Артем Дзюба
Хердур Магнуссон
Александр Кокорин
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Словакия
Германия
Сербия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Бельгия
Исландия
Франция
Спартак
Зенит
Краснодар
Ливерпуль
Манчестер Сити
Тамбов
Локомотив
ЦСКА
Бавария
Манчестер Юнайтед
Барселона
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Исмаил Аззауи
№38
Полузащитник
Подписаться
Команда
Вольфсбург
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
6 янв. 1998 (23) года
Рост
177
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов плей-офф
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2015/2016
07.03.2020
07 марта 2020
сб
17:30
Вольфсбург
0 : 0
РБ Лейпциг
07.03.2020
07 марта 2020
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Вольфсбург
0
РБ Лейпциг
0
был в запасе
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:00
Вольфсбург
4 : 0
Майнц
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Вольфсбург
4
Майнц
0
был в запасе
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
16:30
Вольфсбург
1 : 0
Унион
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Вольфсбург
1
Унион
0
был в запасе
23.09.2019
23 сент. 2019
пн
21:30
Вольфсбург
1 : 1
Хоффенхайм
23.09.2019
23 сент. 2019
пн
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Вольфсбург
1
Хоффенхайм
1
был в запасе