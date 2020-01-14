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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Джонсон Кларк-Харрис
№19
Нападающий
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Команда
Ротерхэм
Гражданство
Англия
Дата рождения
21 июля 1994 (26) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
2017/2018
14.01.2020
14 янв. 2020
вт
22:45
Ковентри
3 : 0
Бристоль Роверс
14.01.2020
14 янв. 2020
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ковентри
3
Бристоль Роверс
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
17:01
Бристоль Роверс
2 : 2
Ковентри
6'
44'
6'
44'
6'
44'
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
17:01
6'
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Бристоль Роверс
2
Ковентри
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала