Дэнни Уорд
№25
Нападающий
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Команда
Хаддерсфилд Таун
Гражданство
Англия
Дата рождения
9 дек. 1990 (30) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.02.2020 04 февр. 2020 вт 22:45
Кардифф
2(1) : 2(4)
Рединг
04.02.2020 04 февр. 2020 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Кардифф
2(1)
Рединг
2(4)
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
15.01.2020 15 янв. 2020 ср 22:45
Карлайл Юнайтед
3 : 4
Кардифф
57'
57'
57'
15.01.2020 15 янв. 2020 ср 22:45
57'
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Карлайл Юнайтед
3
Кардифф
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 18:01
Кардифф
2 : 2
Карлайл Юнайтед
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 18:01
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Кардифф
2
Карлайл Юнайтед
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала