Джо Ньюэлл
№22
Полузащитник
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Команда
Ротерхэм
Гражданство
Англия
Дата рождения
15 марта 1993 (28) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.01.2019 06 янв. 2019 вс 17:00
Манчестер Сити
7 : 0
Ротерхэм
06.01.2019 06 янв. 2019 вс 17:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Манчестер Сити
7
Ротерхэм
0
был в запасе