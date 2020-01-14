Грант Уорд
№18
Полузащитник
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Команда
Ипсвич Таун
Гражданство
Англия
Дата рождения
5 дек. 1994 (26) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.01.2020 14 янв. 2020 вт 22:45
Блэкпул
0 : 2
Рединг
14.01.2020 14 янв. 2020 вт 22:45
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Блэкпул
0
Рединг
2
был в запасе
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 18:01
Рединг
2 : 2
Блэкпул
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 18:01
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Рединг
2
Блэкпул
2
был в запасе