Уэс Барнс
№20
Нападающий
Подписаться
Команда
Бристоль Сити
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
28 окт. 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 20:31
Флитвуд
1 : 2
Портсмут
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 20:31
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Флитвуд
1
Портсмут
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала