Аарон Уилбрахам
№18
Нападающий
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Команда
Рочдейл
Гражданство
Англия
Дата рождения
21 окт. 1979 (41) год
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.01.2020 14 янв. 2020 вт 22:45
Ньюкасл Юнайтед
4 : 1
Рочдейл
14.01.2020 14 янв. 2020 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ньюкасл Юнайтед
4
Рочдейл
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 15:31
Рочдейл
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
79'
79'
79'
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 15:31
79'
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Рочдейл
1
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе