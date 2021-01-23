Люк Фримен
№15
Нападающий
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Команда
Ноттингем Форест
Гражданство
Англия
Дата рождения
22 марта 1992 (29) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 18:00
Суонси
5 : 1
Ноттингем Форест
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Суонси
5
Ноттингем Форест
1
минуты: 1' - 46' / Англия. Кубок, 1/16 финала