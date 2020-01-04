Джонатан Коджиа
№26
Нападающий
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Команда
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
22 окт. 1989 (31) год
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 20:01
Фулхэм
2 : 1
Астон Вилла
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 20:01
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Фулхэм
2
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала