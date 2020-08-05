Джо Брайан
№23
Полузащитник
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Команда
Фулхэм
Гражданство
Англия
Дата рождения
17 сент. 1993 (27) лет
Рост
170
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Самый дорогой матч в мире сыгран в Чемпионшипе. «Фулхэм» вернулся в АПЛ и получил 135 млн 💰
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#Фулхэм
05 августа 2020, 02:42
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