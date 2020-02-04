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Волейбол
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Теннис
Олимпиада
Эден Флинт
№4
Защитник
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Команда
Кардифф
Гражданство
Англия
Дата рождения
11 июля 1989 (31) год
Рост
197
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
04.02.2020
04 февр. 2020
вт
22:45
Кардифф
2(1) : 2(4)
Рединг
04.02.2020
04 февр. 2020
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Кардифф
2(1)
Рединг
2(4)
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
Рединг
1 : 1
Кардифф
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Рединг
1
Кардифф
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
15.01.2020
15 янв. 2020
ср
22:45
Карлайл Юнайтед
3 : 4
Кардифф
18', 48'
18', 48'
18', 48'
15.01.2020
15 янв. 2020
ср
22:45
18', 48'
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Карлайл Юнайтед
3
Кардифф
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала