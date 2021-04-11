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Евро-2020
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Олимпиада
Джек О'Коннелл
№5
Защитник
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Команда
Шеффилд Юнайтед
Гражданство
Англия
Дата рождения
29 марта 1994 (27) лет
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
21:00
Шеффилд Юнайтед
-:-
Арсенал
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Шеффилд Юнайтед
-
Арсенал
-
21.09.2020
21 сент. 2020
пн
20:00
Астон Вилла
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
21.09.2020
21 сент. 2020
пн
20:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Астон Вилла
1
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 2 тур
14.09.2020
14 сент. 2020
пн
20:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 2
Вулверхэмптон
14.09.2020
14 сент. 2020
пн
20:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Вулверхэмптон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 1 тур