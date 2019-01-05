Джо Лолли
№18
Нападающий
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Команда
Ноттингем Форест
Гражданство
Англия
Дата рождения
25 авг. 1992 (28) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 18:00
Челси
2 : 0
Ноттингем Форест
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Челси
2
Ноттингем Форест
0
был в запасе