Флорент Божай
№36
Нападающий
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Команда
Гражданство
Албания
Дата рождения
13 апр. 1996 (24) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.01.2016 19 янв. 2016 вт 23:00
Рединг
5 : 2
Хаддерсфилд Таун
19.01.2016 19 янв. 2016 вт 23:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Рединг
5
Хаддерсфилд Таун
2
был в запасе