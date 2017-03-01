Гарри Банн
№33
Полузащитник
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Команда
Бери
Гражданство
Англия
Дата рождения
21 нояб. 1992 (28) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
01.03.2017 01 марта 2017 ср 22:45
Манчестер Сити
5 : 1
Хаддерсфилд Таун
7'
7'
7'
01.03.2017 01 марта 2017 ср 22:45
7'
минуты: 1' - 54'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Манчестер Сити
5
Хаддерсфилд Таун
1
минуты: 1' - 54' / Англия. Кубок, 1/8 финала
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 18:00
Рочдейл
0 : 4
Хаддерсфилд Таун
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 18:00
минуты: 1' - 45'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Рочдейл
0
Хаддерсфилд Таун
4
минуты: 1' - 45' / Англия. Кубок, 1/16 финала
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 18:00
Хаддерсфилд Таун
4 : 0
Порт Вейл
80'
80'
80'
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 18:00
80'
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Хаддерсфилд Таун
4
Порт Вейл
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала