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Евро-2020
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Олимпиада
Гарри Банн
№33
Полузащитник
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Команда
Бери
Гражданство
Англия
Дата рождения
21 нояб. 1992 (28) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2016/2017
01.03.2017
01 марта 2017
ср
22:45
Манчестер Сити
5 : 1
Хаддерсфилд Таун
7'
7'
7'
01.03.2017
01 марта 2017
ср
22:45
7'
минуты: 1' - 54'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Манчестер Сити
5
Хаддерсфилд Таун
1
минуты: 1' - 54' / Англия. Кубок, 1/8 финала
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
18:00
Рочдейл
0 : 4
Хаддерсфилд Таун
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 45'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Рочдейл
0
Хаддерсфилд Таун
4
минуты: 1' - 45' / Англия. Кубок, 1/16 финала
07.01.2017
07 янв. 2017
сб
18:00
Хаддерсфилд Таун
4 : 0
Порт Вейл
80'
80'
80'
07.01.2017
07 янв. 2017
сб
18:00
80'
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Хаддерсфилд Таун
4
Порт Вейл
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала