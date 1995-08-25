Сондре Тронстад
№8
Полузащитник
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Команда
Хаугесунд
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
26 авг. 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
Австрия
1 : 1
Норвегия
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига В, 6 тур
Австрия
1
Норвегия
1
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига В, 6 тур