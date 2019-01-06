Мартин Крэйни
№2
Защитник
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Команда
Лутон Таун
Гражданство
Англия
Дата рождения
26 сент. 1986 (34) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.01.2019 06 янв. 2019 вс 17:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
Барнет
06.01.2019 06 янв. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Шеффилд Юнайтед
0
Барнет
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала