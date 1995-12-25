Джо Уайлдсмит
№28
Вратарь
Подписаться
Команда
Шеффилд Уэнсдэй
Гражданство
Англия
Дата рождения
28 дек. 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.01.2020 24 янв. 2020 пт 23:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Шеффилд Уэнсдэй
24.01.2020 24 янв. 2020 пт 23:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Куинз Парк Рейнджерс
1
Шеффилд Уэнсдэй
2
был в запасе
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 18:01
Брайтон & Хов
0 : 1
Шеффилд Уэнсдэй
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 18:01
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Брайтон & Хов
0
Шеффилд Уэнсдэй
1
был в запасе