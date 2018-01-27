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Олимпиада
Зак Клоу
№10
Нападающий
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Команда
Ноттингем Форест
Гражданство
Англия
Дата рождения
8 марта 1995 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2017/2018
2016/2017
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
18:00
Халл Сити
2 : 1
Ноттингем Форест
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Халл Сити
2
Ноттингем Форест
1
был в запасе
07.01.2018
07 янв. 2018
вс
19:00
Ноттингем Форест
4 : 2
Арсенал
07.01.2018
07 янв. 2018
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ноттингем Форест
4
Арсенал
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала