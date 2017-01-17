Лоури Уилсон
№38
Защитник
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Команда
Питерборо Юнайтед
Гражданство
Англия
Дата рождения
11 сент. 1987 (33) года
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.01.2017 17 янв. 2017 вт 23:00
Кристал Пэлас
2 : 1
Болтон
54'
54'
54'
17.01.2017 17 янв. 2017 вт 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Кристал Пэлас
2
Болтон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 18:00
Болтон
0 : 0
Кристал Пэлас
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Болтон
0
Кристал Пэлас
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала