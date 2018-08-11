Брайт Энобахаре
№25
Нападающий
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Команда
Уиган Атлетик
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
8 февр. 1998 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.08.2018 11 авг. 2018 сб 19:30
Вулверхэмптон
2 : 2
Эвертон
11.08.2018 11 авг. 2018 сб 19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Вулверхэмптон
2
Эвертон
2
был в запасе