Томми Роуи
№10
Полузащитник
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Команда
Донкастер Роверс
Гражданство
Англия
Дата рождения
24 сент. 1988 (32) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.01.2020 14 янв. 2020 вт 22:45
Шрусбери Таун
1 : 0
Бристоль Сити
14.01.2020 14 янв. 2020 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Шрусбери Таун
1
Бристоль Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала