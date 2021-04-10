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Олимпиада
Кортни Хаус
№30
Защитник
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Команда
Астон Вилла
Гражданство
Англия
Дата рождения
16 июля 1995 (25) лет
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
17:00
Ливерпуль
-:-
Астон Вилла
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Ливерпуль
-
Астон Вилла
-
01.01.2021
01 янв. 2021
пт
23:00
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Астон Вилла
01.01.2021
01 янв. 2021
пт
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Манчестер Юнайтед
2
Астон Вилла
1
был в запасе
28.12.2020
28 дек. 2020
пн
20:30
Челси
1 : 1
Астон Вилла
28.12.2020
28 дек. 2020
пн
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Челси
1
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
18:00
Астон Вилла
3 : 0
Кристал Пэлас
66'
66'
66'
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
18:00
66'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Астон Вилла
3
Кристал Пэлас
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
22:15
Вест Бромвич
0 : 3
Астон Вилла
40'
40'
40'
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Вест Бромвич
0
Астон Вилла
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
21:00
Астон Вилла
0 : 0
Бернли
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Астон Вилла
0
Бернли
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
15:30
Вулверхэмптон
0 : 1
Астон Вилла
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Вулверхэмптон
0
Астон Вилла
1
был в запасе
28.09.2020
28 сент. 2020
пн
19:45
Фулхэм
0 : 3
Астон Вилла
28.09.2020
28 сент. 2020
пн
19:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Фулхэм
0
Астон Вилла
3
был в запасе
21.09.2020
21 сент. 2020
пн
20:00
Астон Вилла
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
21.09.2020
21 сент. 2020
пн
20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Астон Вилла
1
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе