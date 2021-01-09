Даниэль Батт
№6
Защитник
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Команда
Сток Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
21 сент. 1990 (30) лет
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 18:00
Сток Сити
0 : 4
Лестер Сити
37'
37'
37'
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 65'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Сток Сити
0
Лестер Сити
4
минуты: 1' - 65' / Англия. Кубок, 1/32 финала