Эмерсон Хиндман
№16
Полузащитник
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Команда
Гражданство
США
Дата рождения
7 апр. 1996 (24) года
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.05.2019 12 мая 2019 вс 17:00
Кристал Пэлас
5 : 3
Борнмут
12.05.2019 12 мая 2019 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Кристал Пэлас
5
Борнмут
3
был в запасе
04.05.2019 04 мая 2019 сб 14:30
Борнмут
1 : 0
Тоттенхэм
04.05.2019 04 мая 2019 сб 14:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Борнмут
1
Тоттенхэм
0
был в запасе
27.04.2019 27 апр. 2019 сб 17:00
Саутгемптон
3 : 3
Борнмут
27.04.2019 27 апр. 2019 сб 17:00
минуты: 53' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Саутгемптон
3
Борнмут
3
минуты: 53' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 17:00
Борнмут
0 : 1
Фулхэм
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Борнмут
0
Фулхэм
1
был в запасе