Никола Лекович
№3
Защитник
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Команда
Партизан
Гражданство
Сербия
Дата рождения
19 дек. 1989 (31) год
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.07.2017 20 июля 2017 чт 18:00
Динамо
3 : 0
Работнички
67'
67'
67'
20.07.2017 20 июля 2017 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Динамо
3
Работнички
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд