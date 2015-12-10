Леандро Перейра
№39
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
3 июля 1991 (29) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 21:00
Мидтьюлланд
1 : 1
Брюгге
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 21:00
минуты: 62' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Мидтьюлланд
1
Брюгге
1
минуты: 62' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 23:05
Брюгге
0 : 1
Наполи
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 23:05
минуты: 88' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Брюгге
0
Наполи
1
минуты: 88' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 21:00
Брюгге
1 : 0
Легия
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 21:00
минуты: 1' - 74'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Брюгге
1
Легия
0
минуты: 1' - 74' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 22:05
Легия
1 : 1
Брюгге
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 22:05
минуты: 81' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Легия
1
Брюгге
1
минуты: 81' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 22:00
Брюгге
1 : 3
Мидтьюлланд
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Брюгге
1
Мидтьюлланд
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 20:00
Наполи
5 : 0
Брюгге
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Наполи
5
Брюгге
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур