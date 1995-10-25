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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Коннор Рэндалл
№16
Полузащитник
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Команда
Хартс
Гражданство
Англия
Дата рождения
21 окт. 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
2015/2016
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
15:30
Ливерпуль
1 : 2
Вулверхэмптон
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
15:30
минуты: 1' - 45'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Ливерпуль
1
Вулверхэмптон
2
минуты: 1' - 45' / Англия. Кубок, 1/16 финала
18.01.2017
18 янв. 2017
ср
22:45
Плимут Аргайл
0 : 1
Ливерпуль
18.01.2017
18 янв. 2017
ср
22:45
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Плимут Аргайл
0
Ливерпуль
1
был в запасе