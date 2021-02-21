Пабло (Пабло Кастро)
№3
Защитник
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Команда
Локомотив
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
21 июня 1991 (29) лет
Рост
188
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
Локомотив
3 : 0
Тамбов
27'
27'
27'
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
27'
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/8 финала
Локомотив
3
Тамбов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/8 финала