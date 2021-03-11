Миккель Дуэлунн
№99
Полузащитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Дания
Дата рождения
29 июня 1997 (23) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.03.2021 11 марта 2021 чт 20:55
Динамо
0 : 2
Вильярреал
11.03.2021 11 марта 2021 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Динамо
0
Вильярреал
2
был в запасе
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 23:00
Брюгге
0 : 1
Динамо
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Брюгге
0
Динамо
1
был в запасе
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 18:00
Динамо
1 : 1
Брюгге
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 18:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Динамо
1
Брюгге
1
был в запасе