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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Миккель Дуэлунн
№99
Полузащитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Дания
Дата рождения
29 июня 1997 (23) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2020/2021
2015/2016
11.03.2021
11 марта 2021
чт
20:55
Динамо
0 : 2
Вильярреал
11.03.2021
11 марта 2021
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Динамо
0
Вильярреал
2
был в запасе
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
23:00
Брюгге
0 : 1
Динамо
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Брюгге
0
Динамо
1
был в запасе
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
18:00
Динамо
1 : 1
Брюгге
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
18:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Динамо
1
Брюгге
1
был в запасе