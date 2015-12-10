Андреас Рохауге
№30
Вратарь
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Команда
Мидтьюлланд
Гражданство
Дания
Дата рождения
29 июня 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 21:00
Мидтьюлланд
1 : 1
Брюгге
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Мидтьюлланд
1
Брюгге
1
был в запасе
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 23:05
Легия
1 : 0
Мидтьюлланд
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Легия
1
Мидтьюлланд
0
был в запасе
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 21:00
Наполи
5 : 0
Мидтьюлланд
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Наполи
5
Мидтьюлланд
0
был в запасе
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 22:05
Мидтьюлланд
1 : 4
Наполи
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Мидтьюлланд
1
Наполи
4
был в запасе
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 22:00
Брюгге
1 : 3
Мидтьюлланд
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Брюгге
1
Мидтьюлланд
3
был в запасе
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 20:00
Мидтьюлланд
1 : 0
Легия
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Мидтьюлланд
1
Легия
0
был в запасе