Вон Чхе-Бен
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Южная Корея
Дата рождения
16 мая 1994 (26) лет
Рост
190
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 21:00
Слован
2 : 4
Марсель
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Слован
2
Марсель
4
был в запасе
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 20:00
Слован
0 : 1
Брага
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Слован
0
Брага
1
был в запасе